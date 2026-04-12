モデル近藤千尋が本気のお出かけコーデを披露し、反響が起こっている。「ひーぼぉカメラマン」として夫・太田博久が撮影したという写真をアップ。「おめかしした日♡♡♡」と記して、超細身のダーク系ワンピに白ヒール、胸にリボンのコーデ写真をアップした。「＠ｍａｉｓｏｎｖａｌｅｎｔｉｎｏ＠ｚａｒａ」とブランドを示している。「美しすぎる」「めちゃめちゃ綺麗」「ちぴちゃんしか勝たん」「太田さ