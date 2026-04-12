オリエンタルラジオ藤森慎吾（43）が12日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。自らの芸風であるチャラ男ワードを禁句にすると発言した。4月7日、東京・中央区が「（人形町で）帰宅中の女子高生を見てウィンクした男性がいるという不審者情報がありました」とSNSに投稿した情報が波紋を広げたことについて、中央区は追加情報として「女子高生はニヤニヤしながら近づく男性に、すれ違いざまにウインクされ、