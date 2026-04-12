12星座の魔法が交差する学園で、個性豊かな問題児たちが織りなす物語――。テレビアニメ『黒猫と魔女の教室』で、スピカ・ヴァルゴ役の本渡楓とアリア・アクエリアス役の和泉風花が作品の魅力を語った。原作を読んだときに感じた“ワクワク”やキャラクターへの思い、そしてアフレコ現場の和やかなエピソードまで。スピカとアリア、対照的な2人の関係性を体現するような息の合ったトークから、本作の世界の楽しさが見えてきた。