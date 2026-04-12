イングランド・プレミアリーグのアーセナルを指揮するミケル・アルテタ監督の解任論がサポーターから上がった。きっかけは、１１日のホーム・ボーンマス戦に１―２で敗れたこと。リーグ首位はキープしているが、次節（１９日）に控える２位・マンチェスター・シティーとの大一番を見据えると、不安は募る。勝ち点差は９だが、１１日時点では、マンＣより消化試合が２試合多いだけに、サポーターも焦っているのだろう。英紙「