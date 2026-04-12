本日スタートする日曜劇場『ＧＩＦＴ』より、21時の放送を前に主演の堤真一のインタビューが到着。自身の配役や共演する山田裕貴、物語の世界である“車いすラグビー”への印象や演技で意識したポイントなど、本作への思いを語り尽くす。【写真】堤真一が孤独な天才宇宙物理学者を熱演！『ＧＩＦＴ』場面写真■「主役は車いすラグビー、僕はそのサポートを」孤独な天才・伍鉄を演じる面白さ本作は、車いすラグビーの弱小チー