Novel Coreが、4月3日(金)に放送されたテレビ東京『超超音波』でTV初披露した「Mountain Top」（アニメ『刃牙道』EDテーマ）のSONIC LIVE映像を公開した。新曲「Mountain Top」は、共同制作者のJUGEMをプロデューサーに迎え、アニメ『刃牙道』のエンディングテーマとして書き下ろされた。ロックを基軸にロックやヒップホップをはじめとする多彩なNovel Coreのルーツを融合させた、ハードで緊張感のあるミクスチャーサウンドの上で