ノーザンホースパークの公式Ｘは１２日までに、Ｇ１・６勝を挙げたグランアレグリアが第４子（父ロードカナロア）の牡馬を２月１４日に産んだことを報告した。公式インスタグラムでは【ノーザンファームからのお便り】と題して、「古馬芝マイルＧ?の完全制覇を達成したグランアレグリアが元気な男の子を出産しました！」と報告。続けて「撮影日は、出産後に初めて親子で広い放牧地へ出たタイミングで、仔馬よりもお母さんが大