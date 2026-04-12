呪イ系アイドル・マザリが4月14日、＜呪物崇拝見世物花屋敷＞ツアーファイナルをEX THEATER ROPPONGIで開催する。昨年10月に1周年ライブとして行った以来、二度目のバンドセットライブだ。前編ではの着物愛を語ってもらった蛇喰ホムラ（ジャバミホムラ）だが、後編では彼女の音楽変遷と、マザリのスクリーマーとして、バンドセットに馳せる想いに迫った。関連記事◆【マザリ・蛇喰ホムラ インタビュー／前編】マザリ×irocaコラボ