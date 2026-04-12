2016年4月の熊本地震から10年です。熊本大学の竹内裕希子教授は、熊本地震での避難所運営を経験した自主防災組織や学校へのヒアリング調査から「避難所初動運営キット」を開発しました。ヒアリングで、避難所の開設と初期の運営に課題が集中していたことが明らかになったためです。大災害では、避難所に大勢の住人が来ます。受付、避難スペースの割り当てと誘導、トイレの案内など作業は膨大です。その時に準備をしては追い