桜花賞・Ｇ１が行われる４月１２日の阪神競馬場の芝コースは、土曜日は「稍重」で進み、９Ｒからは「良」に回復した。今週は木、金曜に雨が降ったが、週末は２日続けての快晴。７時３０分に発表されたクッション値も、４月５日の大阪杯より０・４高い８・９で、さらなる馬場の回復が見込める。土曜に同舞台で行われた阪神牝馬Ｓ・Ｇ２は２冠牝馬のエンブロイダリーが最内枠から逃げ切った。１０頭立てながら、Ｇ１馬３頭がそろ