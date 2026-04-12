TVアニメ作品『マクロスΔ』の劇中で歌唱する戦術音楽ユニット“ワルキューレ”のエースヴォーカリスト、美雲・ギンヌメールの歌唱を担当し注目を集め、ソロデビューし数々のアニメ作品の主題歌を担当した「JUNNA」が、4月11日に開催したファンクラブ限定イベント『じゅんな6くみーてぃんぐ 〜かていか編〜』梅田Shangri-La最終公演にて、ソニー・ミュージックレーベルズへの移籍とともにソロアーティスト名義を「Junna」へ変更、