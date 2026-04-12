◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第１０節福島―いわき（１２日、とうスタ）Ｊ３福島の“カズ”こと元日本代表ＦＷ三浦知良が、ホームいわき戦で７試合連続のベンチ入りを果たした。出場すれば、３月８日の第５節・長野戦（４〇２）でマークした自身が持つＪリーグ最年長出場記録（５９歳１０日）を更新する。チームは今季２度目の「福島ダービー」。敵地で対戦した第２節は１―３で敗れ、カズもベンチから外れた。チ