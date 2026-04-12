60代のAさんは、地方にある先祖代々のお墓を一人で守ってきた。しかし自身も高齢となり、年に数回の帰省とお墓掃除が体力的に厳しくなっていた。都会で暮らす子どもたちにはお墓を引き継ぐ意思はないため、Aさんは墓じまいを決意する。 【画像】墓じまいをしないで起きた問題 ところが、長年付き合いのあった菩提寺の住職に相談したところ、事態は一変。「先祖をないがしろにするのか」と厳しく諭され、さらには数百万円もの離檀