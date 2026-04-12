釜山（プサン）旅行中に警察の助けを受けた日本人の老夫婦が日本に戻ってから警察に贈り物が入った宅配を送った。釜山警察庁が8日に明らかにしたところによると、最近釜山の海雲台（ヘウンデ）警察署で差出人が日本人の宅配が届いた。箱には手紙とお菓子などが入っていた。宅配を送ったのは日本人の老夫婦だった。2人は昨年12月10日に釜山を旅行していたところ道に迷ったが、パトロール中だった海雲台区の松亭（ソンジョン）派出所