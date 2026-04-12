イランとの終戦交渉を進めたバンス米副大統領は12日、パキスタンのイスラマバードで会見し、「イランは米国が提示した条件を受け入れないことを選択した。われわれは合意に至らないまま米国に戻ることになった」と明らかにした。バンス副大統領はこの日、パキスタンが仲介したイランとの終戦交渉を終えた後の会見で「われわれは21時間にわたり交渉を進め、イラン側と何回も実質的な議論を行った」としながらも「われわれは結局合意