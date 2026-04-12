現代自動車とテスラが中国市場で電気自動車の新モデルで勝負に出る。世界の自動車市場販売1位で、米国と双壁を成す大規模内需市場を持つ中国を電気自動車で集中攻略するという戦略だ。現代自動車は10日、中国で電気自動車ブランド「アイオニック」のローンチイベントを行い、コンセプトカー「ビーナス」と「アース」の2種を世界で初めて公開した。今月末に開かれる北京国際モーターショーで中国向け量産モデルのデザインと商品情報