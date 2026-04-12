MBSドキュメンタリー映像’26「西成と中国～共生か排除か～」（2026年3月15日放送）が大きな反響を呼んでいる。 日本が直面している外国人政策や少子高齢化、空き家問題に正面から切り込んだからこそだろう。担当した吉川元基ディレクター、樋江井亮カメラマンのインタビュー。後編をお届けする。（聞き手・山本智行 内外タイムス） 変貌する大阪・西成の今（前編）急激な多国籍化は「日本が数