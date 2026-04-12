お笑い芸人・レイザーラモンRGさんが４月11日、自身のインスタグラムを更新。愛車のバイクとの２ショットを公開しました。 【写真を見る】【 レイザーラモンRG 】愛車のバイクと２ショット「特攻の拓 "真嶋夏生"さんの"爆音スペシャル"CB1100RB1風のCB1100」レイザーラモンＲＧさんはインスタグラムに、バイクの画像をアップ。写真に写っているのは、屋内のイベント会場に展示されたホンダのスポーツバイクです。車体は