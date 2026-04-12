『ひとりが苦手な犬』の特徴５選 犬は飼い主と過ごす時間を大切にする子が多い傾向にあります。しかし、その中でも特に『ひとりが苦手な犬』が存在します。ひとりの時間に強い寂しさや孤独感を覚えてしまい、ストレスになってしまうのです。 では、ひとりが苦手な犬たちは、どのような特徴を持つのでしょうか。 1.常に飼い主の近くにいる ひとりが苦手な犬たちは、常に飼い主の近くにいます。飼い主がソファに座っ