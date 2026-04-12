「一般道連絡」を完全解消なるか 「北海道縦貫道」の最後の未事業化区間国土交通省 北海道開発局は2026年4月7日、今年度の事業概要について発表しました。このなかで事業化に向けた概略ルート・構造の検討を行う区間として、「北海道縦貫自動車道 七飯藤城（ななえふじしろ）〜七飯」を挙げています。 【ココつなげるの!?】これが北海道縦貫500km高速「最後の区間」です！（地図／画像）「北海道縦貫自動車道」は、大部分が「道