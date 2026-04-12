fav hospitality groupは、「edit x seven 瀬戸内小豆島」を3月5日にグランドオープンした。1月26日にソフトオープンしていた。建物はWEST棟とEAST棟のそれぞれ8階建て。客室は140平方メートルを超えるペントハウス、テラスバンク、テラスツイン、プランジプール付きのガーデンスイート、ジャパニーズモダンなど9タイプ全45室。一部客室からは瀬戸内海を一望できる。パナソニック・ナノケアのヘアドライヤーとヘアアイロンを一部客