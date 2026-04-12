マレーシア航空は、クアラルンプール〜長沙線を7月8日に新規就航する。毎日1往復を運航する。機材はボーイング737-8型機を使用する。所要時間はクアラルンプール発が5時間5分、長沙発が4時間45分。マレーシア航空は現在、北京/大興、上海/浦東、広州、厦門、成都/天府の中国本土5都市に乗り入れている。ビジネスとレジャーの堅調な需要が見込めるとしている。同路線はこの他に、エアアジア、バティックエアー・マレーシア、中国南