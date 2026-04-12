なでしこジャパンは４月12日（日付は全て日本時間）、アメリカ代表と敵地カリフォルニアで親善試合を実施。昨年２月のSheBelievesCupでは２−１で勝利したなか、今回は９分と48分に失点後、61分に植木理子が１点を返すも反撃はそこまでで、１−２で敗れた。先の女子アジアカップを制した日本は、昨年10月のノルウェー戦以来、９試合ぶりの敗戦となった一方、アメリカは10連勝を達成した。現地メディア『ESPN』によれば、アメリ