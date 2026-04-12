ヴィッセル神戸は４月11日、GK前川黛也とDFマテウス・トゥーレルの状態について発表した。両名は、同日にホームで行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第10節の名古屋グランパス戦（３−２）で負傷。89分、相手のロングボールに対応しようとした際に、頭同士が激しく接触する。直後、その場に倒れこみ、互いに起き上がれず。神戸と名古屋のメディカルスタッフが確認し、前川は担架で運ばれ、M・トゥーレルは救急