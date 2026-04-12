4月23日にリニューアルオープンする呉市の大和ミュージアムで、市内の子どもたちを招き、プレオープンが行われました。リニューアルオープンを前に、大和ミュージアムを見学したのは、呉市に住む幼児や小・中・高校生たちです。今回のリニューアルでは、デジタルコンテンツを充実させたほか、貴重な実物資料などを生かした体験展示に力を入れています。船の操縦を体験できるコ