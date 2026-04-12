佐藤と森下。この二人は歴史的なペースで打ちまくっている(C)産経新聞社猛虎打線の勢いが止まらない。4月11日に行われた中日戦（バンテリンドームナゴヤ）では、11安打、9得点をマークして9-3と勝利。初回に森下翔太の放った先制ソロを皮切りに計4本のアーチをお見舞いし、相手投手陣をのみ込んだ。【動画】バックスクリーンにぶち込んだ圧巻弾！強烈すぎる佐藤輝明の2打席連続HRシーン開幕から5カード連続勝ち越しを決めた