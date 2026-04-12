今春のセンバツは大阪桐蔭が制した(C)産経新聞社大阪桐蔭の優勝で盛り上がった第98回選抜高校野球大会。ネット裏に陣取ったスカウトたちもまた、将来性を見極め、秋のドラフトに向けた逸材チェックに余念がありませんでした。 【関連記事】飯能から大阪桐蔭、九州から横浜高校加熱する有望中学選手のスカウティング進むボーダーレスそんな中、視察したあるプロの編成担当者は、こんな話をしてくれました。「高卒プロでは