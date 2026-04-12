なにわ男子の道枝駿佑さんは4月11日、自身のInstagramを更新。韓国でのプライベートショットを披露しました。【写真】道枝駿佑、ブラックコーデ姿の桜ショット「桜とみっちーのコラボ最高すぎます」道枝さんは「映画『君が最後に遺した歌』 韓国3日目 舞台挨拶ありがとうございました！ 綺麗だった」とつづり、17枚の写真を投稿。道枝さんは、上下とも黒で統一したコーディネートで桜の木の下や韓国の街並み、観光名所などで撮影し