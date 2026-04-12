【全国の午後の天気】東北から関東甲信、東海、北陸は広く晴れるでしょう。北海道もしだいに晴れ間が広がりそうです。西日本は、しだいに雲が増えて、九州では、夜遅く雨の降る所があるでしょう。【全国の予想最高気温】暑さはおさまりますが、東日本と西日本は、5月並みの暖かさでしょう。関東から西の各地は、25度くらいまで上がり、夏日になる所がありそうです。【全国の週間予報】・大阪から那覇13日の西日本は、近畿などで晴