韓国で活動中の日本人タレント・藤田小百合が、学生時代にいじめを受けていた経験を告白し、幼少期の記憶を振り返った。最近公開されたYouTubeチャンネルの映像で、藤田は日本で幼少期を過ごした街を訪れた。【写真】藤田小百合、精子提供で出産したワケ息子のゼンくんを幼稚園に送り出した後、学生時代に通っていた学校を訪れ、当時の記憶を率直に語った。藤田は中学校の前に立ち、「中学校は本当に嫌だった。人生で一番嫌だった