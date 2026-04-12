元乃木坂４６のメンバーで、プロ雀士としても活躍するタレントの中田花奈がＳＮＳを更新。予定されていた始球式が中止になったことを明かした。中田は１０日に投稿したインスタグラムで、「本日、横浜ＤｅＮＡベイスターズ対広島東洋カープ戦の始球式…の予定が雨天のため中止になりました応援しに行くよーって言ってくれた皆様すみません〜私すぎる展開」と書き出して、グラウンドで撮影したユニホーム姿の写真をアップ。「