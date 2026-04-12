妖怪美術館（香川・小豆島、館長・柳生忠平）が、東京・寺田倉庫Ｇ１ビルで開催中の「動き出す妖怪展」（６月２８日まで）に特別協力し、妖怪画家・柳生忠平氏の作品や妖怪美術館が所蔵している現代の妖怪造形作品を多数展示している。柳生忠平氏が描いた妖怪画は特殊技術により「動く妖怪」へと変貌を遂げており、現地で描いた全長７メートルの布画「百鬼楽々」も人気を博している。また、物販コーナーではポップなデザインで