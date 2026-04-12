◇２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第１戦「岡山ＧＴ３００キロレース」（１２日、岡山国際サーキット＝１周３・７０３キロ）スーパーＧＴを運営するＧＴアソシエイション（ＧＴＡ）の坂東正明代表が１２日、定例会見を開き、第３戦「マレーシア大会（６月１９〜２０日、セパン）の延期は、中東情勢を鑑みた“自主規制”であることを明らかにした。坂東代表は「向こう（マレーシア）のプロモーターと話し合いを重ね、各国