4月18日の「よい歯デー」を前に、東海3県の歯科医が歯の悩みに答える電話相談会が12日、開かれています。愛知県保険医協会が毎年行っている「歯のなんでも電話相談」、12日は午前10時から、歯科医8人が電話で相談に応じ、「奥歯が痛い」といった悩みや、歯科医院の選び方、子供の歯磨きについての相談などが、寄せられていました。この相談会は午後3時までで、岐阜と三重でも開かれています。愛知：０５２－８３