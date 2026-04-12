昆明市石林イ族自治県の糯黒村で花を咲かせたヒトツバタゴ。（昆明＝新華社配信）【新華社昆明4月12日】中国雲南省昆明市石林イ族自治県の糯黒村で、平均樹齢150年以上のヒトツバタゴ107本が花を咲かせている。4月はヒトツバタゴが最も美しい季節。雪のように白い花をつけた木の下を歩くと、童話の世界に入り込んだような感覚になる。木々は古村落に溶け込み、趣ある景観をつくり出している。昆明市石林イ族自治県の糯黒村で満