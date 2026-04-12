俳優の内山理名（44）が、余り物を活用したという手料理を公開した。【映像】内山理名の子どもの写真や愛妻弁当2021年11月に俳優の吉田栄作と結婚し、2025年9月には第1子が誕生したことを報告していた内山。これまでInstagramで、吉田に作った愛妻弁当や子どもの写真など、プライベートの様子を発信してきた。内山理名、余り物を活用した手料理を公開2026年4月11日は、ストーリーズを更新し、「余った野菜で適当に作ってしま