NPB(日本野球機構)は12日の公示を発表。DeNAは吉野光樹投手を登録抹消しました。吉野投手は22年ドラフト2位でDeNAに入団した27歳右腕。昨季までは先発としてマウンドに上がっていましたが、プロ4年目の今季はリリーフで4試合に登板し0勝1敗1ホールドで防御率3.60です。直近では8日の中日戦に2番手として4回から登板。1被安打1与四球でピンチを招くも1イニングを無失点に抑え、プロ初ホールドをマークしていました。