【ブンデスリーガ】ライプツィヒ 1−0 ボルシアMG（日本時間4月11日／レッドブル・アレーナ）【映像】場内騒然！“113キロ爆速弾丸ゴール”を放つ瞬間ライプツィヒに所属するコートジボワール代表FWのヤン・ディオマンデが衝撃の爆速弾を叩き込んだ。19歳の怪物が挙げた決勝ゴールにファンたちが戦慄している。ライプツィヒは日本時間4月11日、ブンデスリーガ第29節でボルシアMGと対戦した。右ウイングで先発出場したディオマンデ