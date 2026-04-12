◇MLB アスレチックス 11-6 メッツ(日本時間12日、シティ・フィールド)メッツ・千賀滉大投手が今季3戦目の先発マウンドに上がるも、3回途中7失点と苦しみ2敗目を喫しました。前回登板から中5日で先発した千賀投手。初回、先頭にヒットを許すと味方のエラーも絡みいきなり2塁にランナーを背負います。それでも中軸からフォークで空振り三振を奪うなど、このピンチを切り抜け無失点で立ち上がりました。味方の1点援護を受けた直後の2