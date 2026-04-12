瑞江駅から徒歩約10分、MADO TERRACE DOMA TERRACE内にある隠れ家的コーヒースタンド。焙煎所を併設したこちらのお店では、豆や抽出方法にこだわった本格ハンドドリップコーヒーをはじめ、自家製スイーツや軽食にもぴったりなサンドイッチが楽しめます。今回は休日のランチ兼カフェ目的で訪問してきました。 こだわりバケットで楽しむ、甘さと旨味が際立つサンドウィッチ2種 『あんこクリӦ