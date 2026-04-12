イランメディアも戦闘終結に向けた直接協議は合意に至らなかったと報じました。【映像】直接協議の様子イランのタスニム通信もさきほど、「イランとアメリカの協議は終わり、交渉は成立しなかった」と報じました。12日、交渉が終わったとみられるタイミングでイラン政府はSNSに「双方の技術チームが文書のやり取りをしている」と投稿し、相違点が残っているとしながらも、交渉を継続するとしていました。またその後、パキ