パキスタンの仲介でイランとの長時間に及ぶ停戦交渉に臨んだアメリカの代表団を率いるバンス副大統領は先ほど、「合意には至らず、アメリカに戻る」と発表しました。【映像】「合意には至らず帰国する」と発表したバンス副大統領アメリカとイランの代表団はイスラマバードで11日から停戦協議に臨みました。アメリカの代表バンス副大統領は、先ほど、多くの実質的な議論を交わしたが合意には至らなかったと発表しました。アメ