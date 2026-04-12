プロ野球の中日は１２日、日本ハムの杉浦稔大投手（３４）を金銭トレードで獲得すると発表した。今季は一軍での登板がないが、２０２１年に自己最多の５６試合に登板し、２８セーブを挙げている。開幕から大きく負け越している中日は救援陣が打ち込まれる試合が続いており、補強が急務だった。杉浦は「ファイターズファンの皆さん、約９年間、たくさんの応援をいただき、本当にありがとうございました。地元の球団でプレーでき