【WWE】SMACK DOWN（4月10日・日本時間11日／カリフォルニア・サンノゼ）【映像】日本人女子、痛々しい“包帯ぐるぐる巻き”姿竹刀でメッタ打ちの悲劇から数日。手負いの日本人女子レスラーが包帯ぐるぐる巻きのまま元パートナーへ軽傷をアピールするが、怒りに震える“最恐女王”は気が気でない心境のようだ。日本時間11日放送のWWE「SMACK DOWN」では、開始直後から女子スーパースターのリ