日本ハム・杉浦稔大投手（３４）が金銭トレードで中日に移籍することことが１２日、両球団から発表された。杉浦は２０１３年度ドラフト１位でヤクルトに入団した。１７年にトレードで日本ハムに移籍し、２１年には５６試合に登板して２８セーブを挙げた。昨季は１８試合に登板。今季は開幕から１軍登板はなかった。エスコンフィールドを訪れた杉浦は「びっくりはしましたけど、本当にチャンスなので。野球選手としてはありが