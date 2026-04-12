2025年4月13日から10月13日にかけ開催され、一般来場者数2500万人強を記録した大阪・関西万博。【写真】万博で見かけたあのイスが…今、SNSではそんな大阪・関西万博で用いられた什器が中古販売されているという情報が大きな注目を集めている。「テンポスなんば店に来たら万博会場にあったイスとテーブルが売ってました。テーブルは屋外の飲食スペースにあったやつ！と興奮。家の机、これにしたい。イスはどこにあったか、ご存知の