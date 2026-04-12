任期満了に伴う善通寺市長選挙がきょう（12日）告示され、これまでに現職1人が立候補を届け出ました。 【写真を見る】善通寺市長選挙告示これまでに現職1人が立候補を届け出【12日 正午現在】 善通寺市長選挙にこれまでに立候補したのは、無所属で再選を目指す辻󠄀村修氏です。辻󠄀村氏は1998年から香川県議会議員を務め、4年前の前回の市長選で初当選。現在1期目です。立候補の受付は、午後5時までですが、いま