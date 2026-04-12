私はユイカ（30代）。娘のメイ（小2）の学校や習い事では“ぷっくりシール”が流行しています。メイもそれが欲しいと言うので、安くて可愛いものを何枚か買ってあげたのですが……。同じ学校で同じ習い事をしているリーダー格のアリサちゃん（小2）に「メイちゃんのシールは偽物だ」と指摘されてから、誰も交換してくれなくなったというのです。それどころか、休み時間の話題にも入れないとかで……。今回の事態は私のミスでもある