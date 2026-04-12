毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「オクニョ」（主演 ：チン・セヨン 全51話）を放送中！「テレ東プラス」では、4月13日（金）〜4月17日（金）放送、第7話〜第11話のあらすじを紹介する。【4月13日（月）放送 第7話】パク・テスとオクニョたち密偵の一団が明の使節の暗殺計画を決行。使節団の宿営地を襲撃する。大混乱の中、ユン・テウォンは明の使節を守る。オクニョは探していた明の皇帝への密書を見つけるが、その