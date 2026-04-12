7年後の式年遷宮を前に、三重県の伊勢神宮に御用材を奉納する「御木曳」が4月12日から始まりました。（リポート）「長い綱の先にあるのが御用材です。内宮まで川の中を引っ張っていきます」伊勢神宮の式年遷宮は、新しい神殿にご神体を移す20年に一度の儀式で、12日は御用材を奉納する御木曳の幕開けとなる「御木曳初式」が行われています。伊勢市を流れる五十鈴川では法被姿の住民らが「エンヤー」と掛け声をあ